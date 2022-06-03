ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
03.06.2022 11:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034470
BIST
11:552.611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,53
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
11:5516,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0495
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
11:5517,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0826
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
11:55989,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 989,97
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DOKTA
|26,76
|4.154.331
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|KORDS
|52,80
|137.810.940
|% 7,10
|
|EPLAS
|20,40
|34.033.133
|% 7,03
|
|RYSAS
|7,70
|35.199.892
|% 6,80
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.442.362
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,65
|183.750.530
|% -8,74
|
|AVGYO
|2,74
|7.655.076
|% -5,19
|
|OZRDN
|13,47
|2.050.817
|% -3,72
|
|SASA
|42,14
|1.838.740.075
|% 4,83
|
|THYAO
|49,20
|1.217.969.942
|% -0,81
|
|KARSN
|7,40
|1.158.794.690
|% 2,92
|
|KRDMD
|15,20
|793.635.538
|% -0,20
|
|EREGL
|34,74
|741.169.459
|% 0,17
|
|KARSN
|7,40
|1.158.794.690
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,93
|338.313.126
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,83
|235.337.031
|% 0,71
|
|TSKB
|2,16
|151.951.016
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,76
|532.836.888
|% -0,79
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5001
|16,5071
|% 0,32
|
|Euro
|17,7537
|17,7821
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6991
|20,8029
|% 0,29
|
|Frank
|17,1690
|17,2725
|% 0,31
|
|Riyal
|4,3866
|4,4086
|% 0,25
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,55
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,80
|
Seans Raporu
11:53
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.17 ) 2, 905
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