ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
03.06.2022 11:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034500
BIST
13:072.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,89
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:0716,5065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0525
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:0717,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0691
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:07990,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,46
|Açılış
|: 990,42
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:05
|DOKTA
|26,76
|4.519.311
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,88
|59.508.404
|% 9,21
|
|RYSAS
|7,76
|45.697.051
|% 7,63
|
|EPLAS
|20,44
|38.757.442
|% 7,24
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|4.434.587
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,56
|207.902.858
|% -9,51
|
|AVGYO
|2,74
|8.457.437
|% -5,19
|
|METUR
|4,17
|10.693.567
|% -4,79
|
|SASA
|42,18
|2.221.834.421
|% 4,93
|
|THYAO
|49,00
|1.704.336.637
|% -1,21
|
|KARSN
|7,12
|1.604.023.611
|% -0,97
|
|KRDMD
|15,13
|939.081.400
|% -0,66
|
|EREGL
|34,64
|846.008.951
|% -0,12
|
|KARSN
|7,12
|1.604.023.611
|% -0,97
|
|DOHOL
|3,91
|517.213.899
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,81
|306.564.356
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|185.468.153
|% 2,38
|
|SKBNK
|1,24
|83.418.164
|% -1,59
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5016
|16,5036
|% 0,30
|
|Euro
|17,7325
|17,7561
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6930
|20,7968
|% 0,26
|
|Frank
|17,1317
|17,2349
|% 0,09
|
|Riyal
|4,3868
|4,4088
|% 0,25
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-2,84
|
|Altın Gr.
|989
|990
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,61
|