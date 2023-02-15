ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.02.2023 10:02
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113396
BIST
11:434.939
En Yüksek
|Değişim
|: 9,61%
|| 433,16
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:4318,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:4320,2296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:431.111,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -12,31
|Açılış
|: 1.111,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:43
|BIMAS
|132,00
|500.095.971
|% 10,00
|
|NUHCM
|125,40
|4.634.408
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|5.615.852
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|381.457.765
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|446.554.199
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.715.606.161
|% 9,98
|
|ASELS
|57,85
|1.926.339.076
|% 9,25
|
|EREGL
|41,32
|1.205.944.051
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,70
|1.156.662.122
|% 9,81
|
|SISE
|42,70
|1.019.029.080
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,90
|594.944.939
|% 9,47
|
|BSOKE
|6,04
|381.103.003
|% 5,04
|
|EKGYO
|7,20
|406.871.691
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,15
|856.749.496
|% 9,86
|
|AKGRT
|3,02
|143.307.117
|% 4,86
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8425
|18,8464
|% 0,06
|
|Euro
|20,2208
|20,2296
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,7105
|22,8244
|% -0,67
|
|Frank
|20,3143
|20,4367
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0077
|5,0328
|% 0,06
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,66
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|7.519
|7.633
|-115,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|-108,00
|
|Yarım
|3.687
|3.724
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,98
|13,00
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,33
|
Seans Raporu
11:43
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