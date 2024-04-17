ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
17.04.2024 14:27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273536
BIST
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15:289.603
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 54,47
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:2832,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0808
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:2834,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1015
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:282.494,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.494,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:26
|SELGD
|58,30
|36.516.132
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|88.774.735
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|221.704.317
|% 9,99
|
|DOBUR
|188,50
|33.009.538
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|76.890.616
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|265.654.066
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,40
|190.781.276
|% -8,70
|
|GRNYO
|10,79
|249.567.780
|% -7,06
|
|THYAO
|299,00
|6.644.498.064
|% 0,67
|
|YKBNK
|30,60
|4.410.979.961
|% 2,00
|
|AKBNK
|57,45
|3.566.974.977
|% 2,86
|
|ISCTR
|12,31
|3.416.635.271
|% 1,23
|
|TUPRS
|185,50
|2.820.019.707
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,86
|1.709.957.675
|% 2,45
|
|ISCTR
|12,31
|3.416.635.271
|% 1,23
|
|ENTRA
|13,93
|2.729.799.112
|% -6,20
|
|EKGYO
|10,21
|1.705.119.730
|% -4,58
|
|YKBNK
|30,60
|4.410.979.961
|% 2,00
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5290
|32,5352
|% 0,26
|
|Euro
|34,6308
|34,6428
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,4947
|40,6977
|% 0,34
|
|Frank
|35,6809
|35,8597
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6717
|8,7152
|% 0,15
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,44
|% 0,66
|
|Platin
|951,36
|952,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,10
|1.024,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,47
|89,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.384,22
|2.384,52
|% 0,66
|