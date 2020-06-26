ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
26.06.2020 10:04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853054
BIST
11:55115.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.041,39
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:556,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:557,7009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
11:55389,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,30
|Açılış
|: 389,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.638.909
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|24.759.510
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.480.339
|% 9,64
|
|AYEN
|5,28
|121.600.053
|% 8,87
|
|AKSUE
|11,94
|22.576.171
|% 7,96
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,03
|45.557.501
|% -4,50
|
|GUBRF
|26,64
|111.523.985
|% -4,17
|
|GLRYH
|11,93
|6.472.665
|% -3,48
|
|ISFIN
|4,19
|591.252.810
|% 3,71
|
|KRDMD
|3,08
|454.280.054
|% 2,33
|
|ODAS
|2,33
|235.667.302
|% 2,19
|
|IHLGM
|1,62
|233.343.713
|% 0,62
|
|THYAO
|12,57
|214.984.630
|% 1,21
|
|KRDMD
|3,08
|454.280.054
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,62
|233.343.713
|% 0,62
|
|ISFIN
|4,19
|591.252.810
|% 3,71
|
|CEMAS
|1,44
|153.370.002
|% -0,69
|
|ODAS
|2,33
|235.667.302
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4786
|8,5211
|% -0,10
|
|Frank
|7,2072
|7,2506
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,56
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.541
|0,80
|
|Tam
|2.597
|2.607
|0,80
|
|Yarım
|1.261
|1.275
|0,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,47
|
Seans Raporu
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12:09XU100
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