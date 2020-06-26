ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
26.06.2020 10:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853055
BIST
11:19115.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 864,30
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:196,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:197,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7000
En Düşük
7,6816
11:19388,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 388,74
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.129.583
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|20.126.415
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.270.662
|% 9,64
|
|AYEN
|5,28
|112.774.119
|% 8,87
|
|AKSUE
|11,95
|20.098.163
|% 8,05
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,00
|39.882.278
|% -5,21
|
|GUBRF
|26,74
|79.379.376
|% -3,81
|
|BAYRK
|7,68
|2.487.144
|% -3,15
|
|ISFIN
|4,18
|542.162.867
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,07
|341.912.611
|% 1,99
|
|ODAS
|2,32
|215.911.670
|% 1,75
|
|THYAO
|12,56
|198.344.376
|% 1,13
|
|TSPOR
|8,15
|173.198.401
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,18
|542.162.867
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,07
|341.912.611
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,60
|159.532.638
|% -0,62
|
|ODAS
|2,32
|215.911.670
|% 1,75
|
|IHLAS
|0,86
|75.710.284
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4772
|8,5197
|% -0,12
|
|Frank
|7,2050
|7,2484
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|1,30
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|-0,80
|
|Tam
|2.592
|2.606
|-0,80
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-0,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|0,17
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