ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
26.06.2020 10:07
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853056
BIST
11:29115.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 975,84
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:296,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:297,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7000
En Düşük
7,6816
11:29389,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 389,04
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|30,82
|53.677.146
|% 5,91
|
|BMELK
|4,61
|40.102
|% 4,77
|
|KFEIN
|17,42
|53.873.526
|% 3,69
|
|HUBVC
|21,32
|42.335.103
|% 2,80
|
|ODAS
|2,34
|223.995.012
|% 2,63
|
|BAYRK
|7,67
|2.542.679
|% -3,28
|
|AVISA
|14,26
|3.216.878
|% -2,66
|
|SMART
|8,07
|63.838.399
|% -1,94
|
|TDGYO
|3,82
|372.551
|% -0,78
|
|UFUK
|4,75
|1.777
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,60
|160.505.307
|% -0,62
|
|SMART
|8,07
|63.838.399
|% -1,94
|
|KFEIN
|17,42
|53.873.526
|% 3,69
|
|ARDYZ
|30,82
|53.677.146
|% 5,91
|
|HUBVC
|21,32
|42.335.103
|% 2,80
|
|IHLGM
|1,60
|160.505.307
|% -0,62
|
|SMART
|8,07
|63.838.399
|% -1,94
|
|OYAKC
|6,57
|30.715.026
|% 1,86
|
|KFEIN
|17,42
|53.873.526
|% 3,69
|
|BNTAS
|3,83
|11.261.739
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4801
|8,5226
|% -0,09
|
|Frank
|7,2065
|7,2499
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|1,84
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|0,00
|
|Tam
|2.593
|2.607
|0,00
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|0,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,25
|
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