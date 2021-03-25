ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
25.03.2021 13:11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920409
BIST
14:011.419
En Yüksek
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|: 1.417
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En Düşük
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14:017,9489
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,9969
En Düşük
7,8757
14:019,4339
En Yüksek
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445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:59
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
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|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
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|TGSAS
|18,82
|27.719.512
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|51.289.963
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
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|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
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|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
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|GARAN
|7,12
|1.756.394.495
|% -1,11
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|SASA
|47,52
|1.069.353.130
|% 0,47
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|KOZAL
|121,50
|630.892.192
|% 2,27
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|TUPRS
|97,20
|545.743.882
|% 5,54
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|KRDMD
|6,69
|531.421.182
|% -0,15
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|GARAN
|7,12
|1.756.394.495
|% -1,11
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|SKBNK
|1,21
|145.371.604
|% 1,68
|
|TSKB
|1,42
|152.520.250
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,20
|215.347.423
|% -1,35
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|EKGYO
|1,91
|181.176.403
|% 0,00
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|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9454
|7,9491
|% 0,35
|
|Euro
|9,4122
|9,4434
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,8722
|10,9267
|% 0,58
|
|Frank
|8,4620
|8,5130
|% 0,35
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|Riyal
|2,1124
|2,1230
|% 0,29
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,39
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|16,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|9,97
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|Yarım
|1.410
|1.447
|4,83
|
|Çeyrek
|707
|723
|2,41
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|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,04
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|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,71
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