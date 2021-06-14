ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
14.06.2021 08:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942066
BIST
10:141.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
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1.469
En Düşük
1.464
10:148,3431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0511
|Açılış
|: 8,3850
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|Önceki Kapanış
|: 8,3900
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8,3938
En Düşük
8,3031
10:1410,1147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
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|Açılış
|: 10,1400
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|Önceki Kapanış
|: 10,1500
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10,1706
En Düşük
10,0527
10:14498,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -8,62
|Açılış
|: 498,14
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler10:14
|OYYAT
|24,78
|30.401.393
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|MARKA
|5,70
|334.105
|% 7,55
|
|EUKYO
|6,27
|717.466
|% 7,00
|
|BERA
|28,54
|13.749.642
|% 5,63
|
|YESIL
|2,85
|2.278.581
|% -9,81
|
|TKURU
|147,00
|105.227
|% -6,79
|
|MZHLD
|47,60
|56.027
|% -4,99
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|QNBFL
|88,60
|46.249
|% -3,80
|
|THYAO
|14,70
|164.307.242
|% 0,75
|
|GARAN
|8,50
|121.350.926
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,24
|79.963.260
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,27
|73.786.181
|% 0,00
|
|HALKB
|5,16
|62.873.432
|% 2,79
|
|EKGYO
|2,24
|79.963.260
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,27
|73.786.181
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,74
|53.943.149
|% 0,81
|
|GARAN
|8,50
|121.350.926
|% 0,47
|
|HALKB
|5,16
|62.873.432
|% 2,79
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3415
|8,3431
|% -0,61
|
|Euro
|10,1064
|10,1147
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,6943
|11,7530
|% -0,96
|
|Frank
|9,2090
|9,2645
|% -1,09
|
|Riyal
|2,2116
|2,2227
|% -0,89
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-17,74
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,77
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,46
|