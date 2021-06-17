ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
17.06.2021 08:57
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942751
BIST
12:301.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
12:308,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
12:3010,3402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
12:30501,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 501,63
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler12:30
|IDGYO
|5,50
|1.507.078
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.672.642
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|AYCES
|66,40
|1.924.357
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|BERA
|18,81
|15.483.658
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,11
|133.462.859
|% -9,05
|
|IHGZT
|1,03
|7.108.225
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|785.546.758
|% 2,09
|
|GARAN
|8,35
|344.080.280
|% -0,12
|
|BOBET
|5,52
|300.075.081
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,21
|269.645.755
|% -0,45
|
|EREGL
|18,67
|230.453.435
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,21
|269.645.755
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,21
|159.188.561
|% -0,90
|
|YESIL
|2,11
|133.462.859
|% -9,05
|
|BOBET
|5,52
|300.075.081
|% 1,47
|
|THYAO
|14,62
|785.546.758
|% 2,09
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6327
|8,6342
|% 0,21
|
|Euro
|10,3343
|10,3402
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0969
|% 0,20
|
|Frank
|9,4121
|9,4688
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% 0,23
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,87
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-64,00
|
|Tam
|3.305
|3.390
|-58,64
|
|Yarım
|1.597
|1.640
|-28,36
|
|Çeyrek
|801
|820
|-14,18
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|-0,02
|