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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük

23.06.2021 06:01



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Riyal 2,2919 2,3033 % -0,34  
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10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 3,31  
Altın Gr. 494 494 -0,34  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -33,00  
Tam 3.273 3.357 -31,82  
Yarım 1.582 1.624 -15,39  
Çeyrek 793 812 -7,70  
Gümüş.Ons 25,91 25,94 0,16  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 0,02  
B. Petrol 75,32 75,32 0,51  
Seans Raporu 10:38
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