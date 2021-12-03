ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
03.12.2021 15:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980897
BIST
15:341.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 31,05
|Açılış
|: 1.897
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|Önceki Kapanış
|: 1.880
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1.913
En Düşük
1.894
15:3413,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0750
|Açılış
|: 13,7200
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|Önceki Kapanış
|: 13,4300
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13,8913
En Düşük
13,4047
15:3415,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0547
|Açılış
|: 15,5100
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|Önceki Kapanış
|: 15,2200
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15,6980
En Düşük
15,1555
15:34782,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,42
|Açılış
|: 782,52
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|Önceki Kapanış
|: 779,10
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789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:32
|MAKTK
|3,74
|45.981.445
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.760.650
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|NUGYO
|7,63
|109.630.327
|% -9,92
|
|THYAO
|18,85
|2.737.446.249
|% 3,29
|
|GARAN
|11,73
|1.227.058.876
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,38
|1.158.167.429
|% 0,32
|
|KOZAL
|134,80
|975.595.389
|% 4,58
|
|SISE
|13,33
|951.982.420
|% 0,08
|
|TSKB
|1,60
|494.703.613
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|247.419.799
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,46
|606.885.811
|% 1,76
|
|ODAS
|1,59
|227.030.064
|% 3,25
|
|THYAO
|18,85
|2.737.446.249
|% 3,29
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7323
|13,7364
|% 0,54
|
|Euro
|15,5305
|15,5614
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,1603
|18,2513
|% 0,00
|
|Frank
|14,8779
|14,9675
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6487
|3,6670
|% 0,25
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,12
|
|Altın Gr.
|784
|785
|5,49
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,03
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,98
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