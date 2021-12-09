ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
09.12.2021 09:30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982225
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
0
En Düşük
0
18:0513,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0085
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7399
En Düşük
13,6067
18:0515,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0371
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5907
En Düşük
15,4514
18:05788,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 3,99
|Açılış
|: 788,83
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
788,92
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|TBORG
|23,88
|1.405.187
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,33
|41.635.836
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,10
|132.932.344
|% 0,00
|
|TGSAS
|17,00
|82.701.652
|% 0,00
|
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|TBORG
|23,88
|1.405.187
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,33
|41.635.836
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,10
|132.932.344
|% 0,00
|
|TGSAS
|17,00
|82.701.652
|% 0,00
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 0,00
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6893
|13,6958
|% 0,06
|
|Euro
|15,5409
|15,5869
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,0680
|18,1586
|% 0,25
|
|Frank
|14,8471
|14,9365
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6474
|3,6657
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,75
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH