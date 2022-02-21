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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük

21.02.2022 13:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003114


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LKMNH 14,63 33.225.545 % 10,00  
OTKAR 455,90 302.929.909 % 9,99  
MERIT 37,14 23.908.419 % 9,95  
AVHOL 6,17 11.218.241 % 7,49  
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Riyal 3,6223 3,6404 % -0,11  
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Altın Ons 1.897 1.897 -0,15  
Altın Gr. 831 831 -1,54  
Cumhuriyet 5.531 5.614 -9,00  
Tam 5.502 5.639 -12,79  
Yarım 2.659 2.728 -6,19  
Çeyrek 1.334 1.364 -3,09  
Gümüş.Ons 23,79 23,83 -0,12  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 -0,08  
B. Petrol 91,21 91,21 -0,18  
Seans Raporu 14:32
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