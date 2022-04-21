ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
21.04.2022 11:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022622
BIST
12:172.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 24,32
|Açılış
|: 2.532
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|Önceki Kapanış
|: 2.526
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2.551
En Düşük
2.531
12:1714,6853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 14,6870
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|Önceki Kapanış
|: 14,6820
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14,6864
En Düşük
14,6564
12:1716,0568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 16,0350
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|Önceki Kapanış
|: 15,9100
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16,0718
En Düşük
15,8826
12:17918,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,16
|Açılış
|: 918,22
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|Önceki Kapanış
|: 923,38
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924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:16
|SMART
|6,27
|21.776.865
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.496.601
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.505.171
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,16
|2.143.540.617
|% 8,59
|
|TRGYO
|7,80
|100.205.212
|% 8,03
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,08
|80.757.910
|% -8,61
|
|MEPET
|3,45
|5.245.907
|% -5,22
|
|AVGYO
|3,01
|10.740.915
|% -3,53
|
|MANAS
|26,54
|50.349.580
|% -3,07
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|EKGYO
|3,16
|2.143.540.617
|% 8,59
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|THYAO
|39,34
|1.715.403.945
|% 1,24
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|GARAN
|14,42
|1.394.562.458
|% 1,62
|
|ASELS
|28,18
|1.173.103.860
|% 1,15
|
|YKBNK
|5,36
|717.790.263
|% 0,94
|
|EKGYO
|3,16
|2.143.540.617
|% 8,59
|
|ODAS
|2,60
|387.992.136
|% -0,38
|
|YKBNK
|5,36
|717.790.263
|% 0,94
|
|DOHOL
|3,92
|411.260.782
|% 2,08
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|GARAN
|14,42
|1.394.562.458
|% 1,62
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6769
|14,6854
|% 0,10
|
|Euro
|16,0354
|16,0580
|% 0,79
|
|Sterlin
|19,1171
|19,2130
|% 0,01
|
|Frank
|15,4150
|15,5079
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9031
|3,9227
|% 0,08
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,43
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|-9,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|-15,84
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|-7,66
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,14
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|B. Petrol
|108
|108
|1,10
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