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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük

21.04.2022 11:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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İçtüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022622


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Altın Gr. 918 918 -5,57  
Cumhuriyet 6.098 6.190 -9,00  
Tam 6.062 6.213 -15,84  
Yarım 2.930 3.006 -7,66  
Çeyrek 1.470 1.503 -3,83  
Gümüş.Ons 24,92 24,94 -0,27  
Gümüş Gr. 11,74 11,75 -0,14  
B. Petrol 108 108 1,10  
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