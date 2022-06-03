ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
03.06.2022 11:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034465
BIST
11:582.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,76
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
11:5816,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0526
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
11:5817,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0915
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
11:58989,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 989,82
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:57
|DOKTA
|26,76
|4.254.253
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|RYSAS
|7,76
|37.092.474
|% 7,63
|
|EPLAS
|20,44
|34.359.606
|% 7,24
|
|KORDS
|52,80
|140.851.737
|% 7,10
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.525.857
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,63
|185.308.168
|% -8,91
|
|AVGYO
|2,75
|7.664.905
|% -4,84
|
|OZRDN
|13,39
|2.055.047
|% -4,29
|
|SASA
|42,32
|1.887.380.645
|% 5,27
|
|THYAO
|49,18
|1.253.231.333
|% -0,85
|
|KARSN
|7,29
|1.226.128.187
|% 1,39
|
|KRDMD
|15,19
|804.839.993
|% -0,26
|
|EREGL
|34,74
|753.435.136
|% 0,17
|
|KARSN
|7,29
|1.226.128.187
|% 1,39
|
|DOHOL
|3,93
|344.261.353
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|236.761.490
|% 0,36
|
|TSKB
|2,16
|153.120.091
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,75
|537.613.826
|% -0,91
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5005
|16,5075
|% 0,33
|
|Euro
|17,7547
|17,7902
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,6946
|20,7984
|% 0,27
|
|Frank
|17,1594
|17,2628
|% 0,25
|
|Riyal
|4,3869
|4,4089
|% 0,26
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,45
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,79
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:11EPLAS
Yüzde 7.24 oranında artışla 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 791 adet işlem
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12:10KGYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 278, 126 adet işlem
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12:09SASA
Yüzde 5.27 oranında artışla 42.32 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 258, 887 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.17 ) 2, 905
-
12:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, GUSGR