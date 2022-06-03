ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
03.06.2022 11:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034483
BIST
11:472.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 10,30
|Açılış
|: 2.611
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|Önceki Kapanış
|: 2.602
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2.623
En Düşük
2.604
11:4716,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 16,4750
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|Önceki Kapanış
|: 16,4800
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16,5168
En Düşük
16,4364
11:4717,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 17,7000
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,8139
En Düşük
17,6736
11:47989,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,66
|Açılış
|: 989,62
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|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:45
|DOKTA
|26,76
|4.029.704
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,44
|33.555.691
|% 7,24
|
|RYSAS
|7,70
|32.874.218
|% 6,80
|
|YGGYO
|25,82
|2.158.767
|% 6,43
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.393.896
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,67
|181.814.476
|% -8,57
|
|AVGYO
|2,74
|7.451.970
|% -5,19
|
|OZRDN
|13,47
|2.012.242
|% -3,72
|
|SASA
|42,10
|1.771.203.141
|% 4,73
|
|THYAO
|49,22
|1.151.013.121
|% -0,77
|
|KARSN
|7,39
|1.126.181.044
|% 2,78
|
|KRDMD
|15,18
|759.577.528
|% -0,33
|
|EREGL
|34,68
|719.530.928
|% 0,00
|
|KARSN
|7,39
|1.126.181.044
|% 2,78
|
|DOHOL
|3,92
|329.700.932
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,82
|232.352.813
|% 0,36
|
|TSKB
|2,16
|151.331.860
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,73
|515.217.742
|% -1,13
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4989
|16,5101
|% 0,34
|
|Euro
|17,7600
|17,7885
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,6840
|20,7877
|% 0,22
|
|Frank
|17,1674
|17,2708
|% 0,30
|
|Riyal
|4,3847
|4,4067
|% 0,21
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,15
|
|Altın Gr.
|989
|990
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,57
|