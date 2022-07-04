ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
04.07.2022 13:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041077
BIST
15:062.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,80
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
15:0616,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0913
|Açılış
|: 16,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8458
En Düşük
16,7215
15:0617,6148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1359
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
15:06977,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,67
|Açılış
|: 977,73
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler15:06
|OYAYO
|9,51
|9.216.980
|% 9,94
|
|BERA
|15,21
|292.894.255
|% 8,72
|
|KLKIM
|23,66
|110.981.702
|% 8,63
|
|MNDRS
|3,51
|23.904.589
|% 7,67
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|CANTE
|40,12
|65.829.888
|% -9,15
|
|MZHLD
|86,00
|17.527.670
|% -7,58
|
|MAKIM
|15,06
|143.005.938
|% -6,92
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|BMSCH
|11,14
|85.504.374
|% -4,30
|
|THYAO
|49,04
|1.686.304.934
|% -0,53
|
|KOZAL
|197,80
|1.357.897.428
|% 5,78
|
|SISE
|21,78
|1.006.836.847
|% 2,06
|
|EREGL
|26,70
|757.788.840
|% -1,33
|
|KOZAA
|28,68
|664.492.194
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,87
|566.534.143
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|268.168.066
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,42
|276.757.053
|% 0,23
|
|TSKB
|2,02
|116.414.342
|% -1,46
|
|SISE
|21,78
|1.006.836.847
|% 2,06
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8205
|16,8458
|% 0,54
|
|Euro
|17,6016
|17,6148
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,3966
|20,4989
|% 0,94
|
|Frank
|17,4622
|17,5674
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4710
|4,4934
|% 0,44
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,42
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.629
|13,00
|
|Tam
|6.535
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,15
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21OLMK
Yüzde 6.39 oranında artışla 14.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 007 adet işlem
-
15:20KERVT
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 044, 254 adet işlem
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 46 artarak (% 0.62 ) 2, 183
-
15:19
EGPRO, IDEAS, MNDRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:19
BMSCH, RODRG, MAKIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında