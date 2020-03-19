ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.03.2020 16:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830776
BIST
16:4884.687
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -889,24
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:486,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0590
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:487,0729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:48309,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,40
|Açılış
|: 309,31
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|477.203
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.126.367
|% 9,97
|
|GYHOL
|12,17
|5.844.597
|% 9,94
|
|GLRYH
|1,66
|1.641.947
|% 9,93
|
|HUBVC
|11,66
|89.666.657
|% -10,79
|
|LKMNH
|4,25
|886.316
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|46.526.170
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.540.740
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.808.396
|% -9,94
|
|GARAN
|7,67
|759.862.465
|% -4,13
|
|ASELS
|21,02
|684.315.244
|% -3,31
|
|THYAO
|7,96
|587.081.051
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,90
|325.543.678
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,85
|197.265.192
|% 9,62
|
|YKBNK
|1,90
|325.543.678
|% -4,04
|
|GARAN
|7,67
|759.862.465
|% -4,13
|
|ODAS
|1,17
|104.322.330
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,74
|63.484.187
|% -3,90
|
|THYAO
|7,96
|587.081.051
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5606
|7,5985
|% 0,63
|
|Frank
|6,6719
|6,7121
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7316
|1,7403
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-4,86
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,36
|25,36
|0,48
|