ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.06.2020 09:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853040
BIST
11:05115.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 940,74
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.950
11:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:057,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7000
En Düşük
7,6816
11:05388,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 388,81
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|76.591.479
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|10.857.791
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.253.334
|% 9,64
|
|AYEN
|5,30
|94.211.119
|% 9,28
|
|AKSUE
|11,96
|16.909.862
|% 8,14
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|3,99
|34.087.230
|% -5,45
|
|LUKSK
|15,05
|424.838
|% -5,11
|
|RTALB
|29,24
|14.425.478
|% -4,07
|
|ISFIN
|4,20
|475.162.818
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,08
|304.975.256
|% 2,33
|
|ODAS
|2,33
|201.212.104
|% 2,19
|
|THYAO
|12,59
|189.343.711
|% 1,37
|
|GARAN
|8,29
|156.232.448
|% 0,85
|
|ISFIN
|4,20
|475.162.818
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,08
|304.975.256
|% 2,33
|
|ODAS
|2,33
|201.212.104
|% 2,19
|
|IHLGM
|1,61
|138.161.440
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|59.228.469
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4867
|8,5293
|% -0,01
|
|Frank
|7,2054
|7,2488
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|1,65
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-0,20
|
|Tam
|2.593
|2.606
|-0,20
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-0,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,01
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|0,33
|
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