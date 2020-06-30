ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2020 15:04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853472
BIST
14:53116.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 863,09
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:536,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:537,6773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6728
14:53389,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,97
|Açılış
|: 389,75
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.129.499
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.200.736
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.734.669
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.852.282
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.003.469
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|7,10
|457.620.455
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,51
|16.338.431
|% -6,43
|
|ULAS
|6,02
|6.305.727
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,24
|1.752.918.961
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,00
|967.102.018
|% 4,17
|
|GARAN
|8,58
|794.035.376
|% 0,59
|
|KARSN
|2,98
|675.821.030
|% 4,93
|
|ASELS
|32,46
|574.545.263
|% 1,25
|
|KRDMD
|3,24
|1.752.918.961
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,00
|967.102.018
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,71
|510.148.612
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,45
|368.591.029
|% 3,57
|
|KARSN
|2,98
|675.821.030
|% 4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3836
|8,4256
|% -0,27
|
|Frank
|7,1791
|7,2223
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,90
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.621
|-5,00
|
|Tam
|2.596
|2.607
|-10,30
|
|Yarım
|1.261
|1.275
|-5,10
|
|Çeyrek
|631
|638
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|-0,59
|