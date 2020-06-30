ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2020 15:05
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853474
BIST
17:09116.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 501,97
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:096,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:097,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:09390,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 390,41
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.952.992
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.626
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.276.220
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.630.425
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.401.704
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,88
|565.684.569
|% -9,35
|
|ULAS
|5,88
|10.004.554
|% -8,41
|
|GLBMD
|4,48
|18.825.415
|% -7,05
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|2.127.204.299
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,05
|1.914.436.014
|% 6,77
|
|GARAN
|8,50
|1.115.463.543
|% -0,35
|
|KARSN
|2,96
|784.489.545
|% 4,23
|
|THYAO
|12,51
|780.244.831
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,05
|1.914.436.014
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,23
|2.127.204.299
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,68
|609.491.718
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,43
|420.553.414
|% 2,14
|
|KARSN
|2,96
|784.489.545
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4257
|8,4680
|% 0,23
|
|Frank
|7,1948
|7,2381
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,68
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-6,20
|
|Tam
|2.600
|2.611
|-6,40
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-3,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:20YGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 175, 258 adet işlem
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17:19PRZMA
Yüzde 6.72 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 645, 039 adet işlem
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17:18PRKAB
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 124, 466 adet işlem
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17:17DERIM
Yüzde 7.33 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 373, 962 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 331, 93 artarak (% 0.25 ) 134, 353