ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.09.2020 10:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873245
BIST
11:281.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:287,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:288,8132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:28463,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,96
|Açılış
|: 463,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.804.299
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|PKENT
|1.160,00
|9.861.744
|% -6,78
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|SISE
|6,20
|745.298.229
|% 2,31
|
|FENER
|35,28
|320.742.917
|% 3,40
|
|ASELS
|16,96
|279.219.376
|% 0,36
|
|GARAN
|6,81
|211.786.066
|% 0,74
|
|GSRAY
|3,62
|209.115.577
|% -0,82
|
|SISE
|6,20
|745.298.229
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,62
|209.115.577
|% -0,82
|
|GSDHO
|2,23
|114.319.562
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,73
|84.754.818
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|81.713.875
|% 0,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4298
|7,4341
|% 0,02
|
|Euro
|8,8045
|8,8092
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,8616
|9,9110
|% 0,24
|
|Frank
|8,1320
|8,1810
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% 0,09
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|5,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,16
|
Seans Raporu
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