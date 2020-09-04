ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.09.2020 10:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873246
BIST
11:271.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:277,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:278,8132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:27463,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,98
|Açılış
|: 463,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:27
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.804.299
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,20
|745.615.222
|% 2,31
|
|FENER
|35,64
|329.904.527
|% 4,45
|
|ASELS
|16,97
|280.418.723
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,66
|217.617.141
|% 0,27
|
|GARAN
|6,81
|212.614.701
|% 0,74
|
|SISE
|6,20
|745.615.222
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,66
|217.617.141
|% 0,27
|
|GSDHO
|2,24
|115.132.037
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|84.800.393
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|82.595.883
|% 0,50
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4311
|7,4357
|% 0,04
|
|Euro
|8,8064
|8,8132
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,8634
|9,9129
|% 0,26
|
|Frank
|8,1321
|8,1811
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9770
|1,9869
|% 0,10
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|4,68
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,03
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|0,21
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Seans Raporu
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