ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.10.2020 13:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tutar artırımı kayda alma izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878189
BIST
17:261.158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 13,22
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.160
En Düşük
1.151
17:267,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
17:269,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
17:26477,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,96
|Açılış
|: 477,91
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:26
|CRFSA
|31,24
|101.890.789
|% 10,00
|
|ATEKS
|22,44
|19.014.855
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|137.501.201
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.534.859
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.289.314
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.241.317
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|3.510.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|13,14
|1.424.761
|% -10,00
|
|DENGE
|4,24
|934.894
|% -9,79
|
|ORMA
|13,09
|933.927
|% -6,16
|
|SISE
|7,05
|1.127.348.806
|% 0,14
|
|ASELS
|18,68
|807.342.372
|% 1,52
|
|GARAN
|7,16
|682.994.809
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,49
|656.962.820
|% 1,45
|
|THYAO
|10,70
|501.836.306
|% 0,75
|
|KRDMD
|3,49
|656.962.820
|% 1,45
|
|SISE
|7,05
|1.127.348.806
|% 0,14
|
|GSDHO
|2,24
|342.657.681
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,76
|247.875.955
|% 1,15
|
|USAK
|1,90
|248.633.828
|% 6,15
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7602
|7,7638
|% 0,07
|
|Euro
|9,1435
|9,1505
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,0391
|10,0894
|% 0,32
|
|Frank
|8,4472
|8,4981
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0619
|2,0722
|% -0,01
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|13,18
|
|Altın Gr.
|477
|477
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.135
|3.213
|8,96
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|4,33
|
|Çeyrek
|760
|777
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,09
|
|B. Petrol
|41,08
|41,08
|1,81
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:36NIBAS
Yüzde 5.39 oranında artışla 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 060 adet işlem
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17:35MRGYO
Yüzde 9.22 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 678, 029 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.06 ) 1, 296
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17:34XU100
Endeks 1, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 13, 018.00 milyon TL de
-
17:33ALMAD
Yüzde 9.18 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 571 adet işlem