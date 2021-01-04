ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 08:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnme Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896455
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,3806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4426
En Düşük
7,3479
18:009,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:00455,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,57
|Açılış
|: 455,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|THYAO
|12,91
|801.785.817
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|AFYON
|5,11
|550.316.719
|% 0,00
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3536
|7,3786
|% -0,69
|
|Euro
|9,0084
|9,0411
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,0567
|10,1071
|% -0,70
|
|Frank
|8,3092
|8,3593
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% -0,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|24,78
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
|
|B. Petrol
|52,42
|52,42
|0,62
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58
EMKEL, CASA, ISGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
YONGA, ALCAR, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
MEGAP, KSTUR, INDES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
YONGA, ARZUM, SODSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
CMENT, INDES, KRONT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında