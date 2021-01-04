ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 08:20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896459
BIST
12:361.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
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|Açılış
|: 1.482
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|Önceki Kapanış
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1.498
En Düşük
1.479
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 7,4500
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En Düşük
7,3404
12:369,0443
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:36456,79
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|Açılış
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459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:36
|NIBAS
|57,20
|18.359.429
|% 10,00
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|SEKFK
|7,04
|21.831.938
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.818.235
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.446.192
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.353.986
|% -9,96
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|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
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|METUR
|20,74
|7.237.990
|% -6,15
|
|VKING
|8,45
|7.272.793
|% -6,11
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|GUBRF
|82,15
|861.908.683
|% -4,53
|
|KOZAL
|104,90
|748.273.924
|% 8,48
|
|GARAN
|10,46
|619.913.668
|% 0,87
|
|SISE
|7,42
|613.860.499
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,22
|513.930.699
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|513.930.699
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,57
|316.622.248
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,15
|508.124.150
|% 2,27
|
|TSKB
|1,83
|283.579.976
|% 2,81
|
|KARSN
|3,50
|406.324.007
|% 7,69
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3478
|7,3558
|% -1,00
|
|Euro
|9,0303
|9,0443
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,0234
|10,0736
|% -1,02
|
|Frank
|8,3285
|8,3786
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% -1,06
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,38
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.084
|35,00
|
|Tam
|3.019
|3.096
|29,35
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|14,19
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,89
|52,89
|1,09
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