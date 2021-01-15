ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.01.2021 12:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902565
BIST
12:551.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.537
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.548
En Düşük
1.532
12:557,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,4248
En Düşük
7,3521
12:558,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,0047
En Düşük
8,9346
12:55440,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,39
|Açılış
|: 440,86
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|Önceki Kapanış
|: 437,53
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442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler12:53
|PKENT
|1.076,90
|1.989.288
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|12.433.821
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|SISE
|7,98
|1.277.465.623
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,51
|1.039.066.941
|% 1,21
|
|DOHOL
|3,55
|938.270.270
|% -2,20
|
|KRDMD
|6,62
|753.755.405
|% 3,28
|
|THYAO
|13,25
|728.488.384
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,51
|1.039.066.941
|% 1,21
|
|DOHOL
|3,55
|938.270.270
|% -2,20
|
|TSKB
|1,88
|316.873.127
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,63
|272.899.219
|% -0,61
|
|SISE
|7,98
|1.277.465.623
|% 3,23
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3873
|7,3909
|% 0,41
|
|Euro
|8,9661
|8,9741
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0575
|10,1079
|% 0,06
|
|Frank
|8,2929
|8,3429
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9650
|1,9748
|% 0,42
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,01
|
|Altın Gr.
|441
|442
|4,06
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|15,33
|
|Yarım
|1.407
|1.443
|7,42
|
|Çeyrek
|706
|722
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,49
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
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|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
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