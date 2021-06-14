ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2021 09:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942068
BIST
11:481.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:488,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:4810,1266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0366
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:48498,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -7,86
|Açılış
|: 498,92
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:46
|OYYAT
|24,78
|41.878.745
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,45
|26.724.318
|% 7,60
|
|EUKYO
|6,25
|2.209.105
|% 6,66
|
|GSRAY
|3,83
|130.480.610
|% 6,39
|
|TKURU
|142,00
|1.689.138
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.789.813
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|751.325
|% -5,18
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|YAPRK
|33,24
|2.822.312
|% -3,93
|
|THYAO
|14,75
|723.047.244
|% 1,10
|
|GARAN
|8,41
|431.408.257
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,25
|283.643.926
|% -0,88
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|FENER
|39,30
|226.731.157
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,25
|283.643.926
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|225.155.218
|% -0,45
|
|GARAN
|8,41
|431.408.257
|% -0,59
|
|THYAO
|14,75
|723.047.244
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3560
|8,3593
|% -0,42
|
|Euro
|10,1234
|10,1305
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,7162
|11,7750
|% -0,77
|
|Frank
|9,2511
|9,3068
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2202
|2,2314
|% -0,50
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,81
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,78
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 24 kaybederek (% -0.08 ) 1, 561
-
11:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
11:58XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 5, 225.00 milyon TL de
-
11:56CMBTN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 372 adet işlem
-
11:55YESIL
Yüzde -9.81 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 421 adet işlem