ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.06.2021 08:58
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942756
BIST
11:381.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,19
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:388,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:3810,3333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0086
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:38501,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 501,47
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:36
|IDGYO
|5,50
|1.491.310
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.610.988
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,45
|913.104
|% 8,83
|
|BERA
|18,81
|15.297.834
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|108.041.386
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,56
|578.299.088
|% 1,68
|
|GARAN
|8,36
|285.512.695
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|254.989.166
|% -0,45
|
|BOBET
|5,52
|236.879.961
|% 1,47
|
|KOZAL
|125,40
|188.765.469
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,21
|254.989.166
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|140.265.009
|% -0,45
|
|YESIL
|2,12
|108.041.386
|% -8,62
|
|BOBET
|5,52
|236.879.961
|% 1,47
|
|THYAO
|14,56
|578.299.088
|% 1,68
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6347
|8,6363
|% 0,24
|
|Euro
|10,3245
|10,3306
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0328
|12,0931
|% 0,17
|
|Frank
|9,4169
|9,4737
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% 0,15
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,04
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 17 kaybederek (% -0.25 ) 1, 259
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11:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, UMPAS, UZERB, TKURU
-
11:51
RALYH, AYCES, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:51
KLNMA, BAGFS, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:51
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 73 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem