ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2021 10:05
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.04.2021 tarihinde yayınlanan Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'ye uyum kapsamında söz konusu fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının ilgili bölümlerinde güncellemeler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982270
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
0
En Düşük
0
18:0513,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0432
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7399
En Düşük
13,6067
18:0515,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0383
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5907
En Düşük
15,4514
18:05786,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,67
|Açılış
|: 786,51
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,00
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|TBORG
|23,88
|1.405.187
|% 0,00
|
|MERCN
|11,20
|54.083.161
|% 0,00
|
|MAGEN
|10,05
|67.097.256
|% 0,00
|
|MIATK
|31,36
|115.814.467
|% 0,00
|
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|TBORG
|23,88
|1.405.187
|% 0,00
|
|MERCN
|11,20
|54.083.161
|% 0,00
|
|MAGEN
|10,05
|67.097.256
|% 0,00
|
|MIATK
|31,36
|115.814.467
|% 0,00
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 0,00
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7212
|13,7349
|% 0,35
|
|Euro
|15,5542
|15,5845
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,0536
|18,1441
|% 0,17
|
|Frank
|14,8231
|14,9124
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6427
|3,6610
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,75
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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10:02ISMEN
Yüzde 4.21 oranında artışla 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 384, 989 adet işlem
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10:01XU100
Endeks 2, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 50, 633.00 milyon TL de
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10:01RYGYO
Yüzde 5.73 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 236, 421 adet işlem
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17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem