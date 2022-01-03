ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 11:36
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987829
BIST
14:241.903
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 45,83
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:2413,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1094
|Açılış
|: 13,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:2414,9806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1257
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:24768,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -11,18
|Açılış
|: 768,49
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
767,99
BIST En Aktif Hisseler14:22
|CRFSA
|42,02
|3.146.920
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.404.049
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|70.142.539
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.613.033
|% 9,62
|
|INTEM
|97,95
|6.806.548
|% 9,44
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,31
|45.789.219
|% -6,80
|
|NIBAS
|14,05
|18.760.902
|% -5,83
|
|PAPIL
|14,81
|10.736.053
|% -2,57
|
|CASA
|114,20
|343.092
|% -2,48
|
|THYAO
|20,72
|1.105.282.691
|% 3,50
|
|GARAN
|11,46
|1.020.486.227
|% 1,69
|
|EREGL
|28,62
|803.455.935
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,46
|685.567.297
|% 2,37
|
|SISE
|13,61
|639.347.304
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,46
|685.567.297
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|168.944.672
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|1.020.486.227
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,20
|173.891.786
|% 2,80
|
|TSKB
|1,49
|89.780.651
|% 3,47
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0832
|13,1260
|% -0,97
|
|Euro
|14,8189
|14,9707
|% -0,90
|
|Sterlin
|17,7347
|17,8237
|% -0,77
|
|Frank
|14,3783
|14,4649
|% -0,64
|
|Riyal
|3,4953
|3,5128
|% -0,70
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,55
|
|Altın Gr.
|783
|783
|3,75
|
|Cumhuriyet
|5.236
|5.315
|-19,00
|
|Tam
|5.200
|5.336
|-28,13
|
|Yarım
|2.513
|2.581
|-13,61
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,06
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,91
|