ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.01.2022 09:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989683
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
0
En Düşük
0
18:0513,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
18:0515,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0631
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7077
En Düşük
15,5317
18:05796,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,09
|Açılış
|: 796,95
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
791,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,01
|44.200.512
|% 0,00
|
|SANEL
|6,59
|4.818.097
|% 0,00
|
|RODRG
|16,76
|1.268.266
|% 0,00
|
|QNBFL
|78,00
|85.299
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,02
|5.418.132
|% 0,00
|
|SEKUR
|18,01
|44.200.512
|% 0,00
|
|SANEL
|6,59
|4.818.097
|% 0,00
|
|RODRG
|16,76
|1.268.266
|% 0,00
|
|QNBFL
|78,00
|85.299
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,02
|5.418.132
|% 0,00
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 0,00
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8391
|13,8428
|% 0,01
|
|Euro
|15,6303
|15,7077
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,6827
|18,7764
|% 0,37
|
|Frank
|14,9602
|15,0503
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6747
|3,6931
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,36
|
|Altın Gr.
|795
|796
|1,95
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,69
|