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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

07.01.2022 09:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989683


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SEKUR 18,01 44.200.512 % 0,00  
SANEL 6,59 4.818.097 % 0,00  
RODRG 16,76 1.268.266 % 0,00  
QNBFL 78,00 85.299 % 0,00  
PAPIL 14,02 5.418.132 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8391 13,8428 % 0,01  
Euro 15,6303 15,7077 % 0,40  
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Frank 14,9602 15,0503 % 0,32  
Riyal 3,6747 3,6931 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 1,36  
Altın Gr. 795 796 1,95  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,03 22,06 -0,14  
Gümüş Gr. 9,78 9,79 -0,06  
B. Petrol 82,68 82,68 0,69  
Seans Raporu 18:05
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