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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

18.01.2022 16:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994883


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KRSTL 5,25 78.282.461 % 9,83  
IZTAR 22,92 47.467.942 % 9,14  
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Riyal 3,6090 3,6271 % 1,09  
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Altın Ons 1.816 1.816 -3,28  
Altın Gr. 790 790 4,08  
Cumhuriyet 5.248 5.329 30,00  
Tam 5.223 5.356 25,99  
Yarım 2.525 2.591 12,58  
Çeyrek 1.266 1.295 6,29  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 -0,03  
Gümüş Gr. 9,99 10,00 0,04  
B. Petrol 87,26 87,26 0,78  
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