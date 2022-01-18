ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.01.2022 16:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994883
BIST
16:012.065
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,87
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
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2.086
En Düşük
2.061
16:0113,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1395
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:0115,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1064
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:01792,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,54
|Açılış
|: 792,65
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|78.282.461
|% 9,83
|
|IZTAR
|22,92
|47.467.942
|% 9,14
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|KUTPO
|100,80
|122.259.836
|% -10,00
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|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
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|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
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|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|65.422.278
|% -9,98
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|THYAO
|27,62
|2.556.442.200
|% -2,33
|
|GARAN
|12,08
|2.430.071.560
|% 0,75
|
|KRDMD
|12,32
|2.251.019.340
|% -3,45
|
|YKBNK
|4,10
|1.720.748.447
|% 1,74
|
|AKBNK
|7,85
|1.396.876.293
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,10
|1.720.748.447
|% 1,74
|
|GARAN
|12,08
|2.430.071.560
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,50
|463.839.640
|% -0,40
|
|HALKB
|5,52
|1.013.653.986
|% 1,28
|
|AKBNK
|7,85
|1.396.876.293
|% 1,29
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5645
|13,5770
|% 1,04
|
|Euro
|15,4285
|15,4406
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,4147
|18,5071
|% 0,75
|
|Frank
|14,7865
|14,8756
|% 1,02
|
|Riyal
|3,6090
|3,6271
|% 1,09
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,28
|
|Altın Gr.
|790
|790
|4,08
|
|Cumhuriyet
|5.248
|5.329
|30,00
|
|Tam
|5.223
|5.356
|25,99
|
|Yarım
|2.525
|2.591
|12,58
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|6,29
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,04
|
|B. Petrol
|87,26
|87,26
|0,78
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