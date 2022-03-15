ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.03.2022 16:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010651
BIST
16:462.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,07
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:4614,6408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1391
|Açılış
|: 14,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:4616,1322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0561
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:46905,26
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -22,65
|Açılış
|: 905,26
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PKENT
|397,20
|32.355.754
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.880.541
|% 9,99
|
|ELITE
|17,79
|41.766.147
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.332
|% 9,91
|
|TSPOR
|5,71
|511.963.427
|% 9,60
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,99
|364.394.709
|% -8,92
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.415.571
|% -5,40
|
|KZBGY
|46,50
|9.603.306
|% -4,99
|
|THYAO
|27,72
|3.812.356.599
|% 4,13
|
|KRDMD
|14,68
|1.952.585.610
|% -0,68
|
|FROTO
|276,90
|1.918.390.163
|% 3,24
|
|GARAN
|11,93
|1.613.783.900
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.395.582.967
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|879.512.000
|% 2,40
|
|KARSN
|4,11
|828.043.254
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,31
|654.741.579
|% -0,60
|
|ODAS
|1,56
|258.374.832
|% 1,30
|
|THYAO
|27,72
|3.812.356.599
|% 4,13
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6342
|14,6452
|% -0,91
|
|Euro
|16,1048
|16,1287
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,0472
|19,1427
|% -0,66
|
|Frank
|15,4996
|15,5929
|% -1,23
|
|Riyal
|3,8861
|3,9056
|% -1,14
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-28,61
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-23,06
|
|Cumhuriyet
|5.979
|6.069
|-180,00
|
|Tam
|5.958
|6.109
|-159,64
|
|Yarım
|2.880
|2.955
|-77,22
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-38,61
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,23
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,82
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866