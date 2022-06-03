ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.06.2022 11:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034469
BIST
11:532.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,73
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
11:5316,5071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0531
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
11:5317,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0835
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
11:53989,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,89
|Açılış
|: 989,85
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|DOKTA
|26,50
|4.107.686
|% 8,87
|
|EPLAS
|20,36
|33.740.378
|% 6,82
|
|RYSAS
|7,70
|34.106.239
|% 6,80
|
|KORDS
|52,60
|134.016.996
|% 6,69
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.414.355
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,66
|182.779.230
|% -8,65
|
|AVGYO
|2,74
|7.572.682
|% -5,19
|
|OZRDN
|13,47
|2.044.015
|% -3,72
|
|SASA
|42,26
|1.814.652.179
|% 5,12
|
|THYAO
|49,24
|1.186.956.082
|% -0,73
|
|KARSN
|7,40
|1.147.334.478
|% 2,92
|
|KRDMD
|15,22
|779.158.571
|% -0,07
|
|EREGL
|34,74
|732.270.852
|% 0,17
|
|KARSN
|7,40
|1.147.334.478
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,93
|338.014.983
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,83
|234.376.211
|% 0,71
|
|TSKB
|2,17
|151.555.551
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,75
|525.923.643
|% -0,91
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4986
|16,5081
|% 0,33
|
|Euro
|17,7541
|17,7856
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,6862
|20,7899
|% 0,23
|
|Frank
|17,1588
|17,2621
|% 0,25
|
|Riyal
|4,3835
|4,4055
|% 0,18
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,15
|
|Altın Gr.
|989
|990
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,57
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06ALARK
Yüzde 6.03 oranında artışla 32.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 784, 138 adet işlem
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12:05ALARK
Yüzde 5.25 oranında artışla 32.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 635, 778 adet işlem
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12:04DOKTA
Yüzde 9.94 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 395 adet işlem
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12:03XU100
Endeks 2, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 15, 083.00 milyon TL de
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12:02AKSEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 184, 069 adet işlem