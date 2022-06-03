ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.06.2022 11:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034499
BIST
12:322.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,58
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
12:3216,5080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0540
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:3217,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0693
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:32988,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 988,90
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:32
|DOKTA
|26,76
|4.470.233
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|RYSAS
|7,75
|43.341.672
|% 7,49
|
|EPLAS
|20,46
|36.826.535
|% 7,35
|
|YGGYO
|26,00
|3.670.360
|% 7,17
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|4.123.533
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,62
|196.069.482
|% -9,00
|
|AVGYO
|2,74
|8.171.242
|% -5,19
|
|MNDRS
|3,20
|6.673.135
|% -4,19
|
|SASA
|42,26
|2.017.571.552
|% 5,12
|
|THYAO
|49,06
|1.497.072.532
|% -1,09
|
|KARSN
|7,24
|1.470.525.389
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,14
|907.161.746
|% -0,59
|
|EREGL
|34,68
|818.377.103
|% 0,00
|
|KARSN
|7,24
|1.470.525.389
|% 0,70
|
|DOHOL
|3,95
|455.884.922
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,81
|279.633.407
|% 0,00
|
|TSKB
|2,17
|174.443.760
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,74
|565.848.559
|% -1,02
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5014
|16,5080
|% 0,33
|
|Euro
|17,7378
|17,7679
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6820
|20,7857
|% 0,21
|
|Frank
|17,1287
|17,2319
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3867
|4,4087
|% 0,25
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,54
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-5,00
|
|Tam
|6.528
|6.692
|-7,84
|
|Yarım
|3.155
|3.237
|-3,79
|
|Çeyrek
|1.582
|1.619
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,73
|