ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.06.2022 15:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035762
BIST
16:172.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -23,80
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:1717,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3674
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:1718,4371
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4638
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:171.023,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 25,74
|Açılış
|: 1.023,57
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ACSEL
|55,30
|17.752.029
|% 9,83
|
|EMKEL
|2,61
|26.462.556
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,44
|414.242.623
|% 8,93
|
|MAGEN
|13,21
|83.482.334
|% 7,49
|
|TUKAS
|12,80
|216.970.986
|% 6,93
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,47
|87.593.704
|% -9,70
|
|TETMT
|240,30
|25.978.932
|% -8,60
|
|RYSAS
|8,40
|101.693.615
|% -7,39
|
|RALYH
|11,92
|75.558.541
|% -7,24
|
|THYAO
|48,30
|5.145.714.316
|% -0,33
|
|SISE
|22,70
|3.161.570.412
|% -1,65
|
|SASA
|44,38
|2.110.813.614
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,23
|1.801.476.907
|% 0,73
|
|SAHOL
|20,68
|1.675.140.791
|% -2,36
|
|SEGYO
|1,27
|376.901.734
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,83
|758.759.600
|% -0,35
|
|TSKB
|2,37
|535.776.567
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,15
|841.898.547
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,78
|796.581.154
|% -2,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1052
|17,1216
|% 2,19
|
|Euro
|18,3942
|18,4371
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,4796
|21,5873
|% 2,15
|
|Frank
|17,5281
|17,6337
|% 2,17
|
|Riyal
|4,5653
|4,5882
|% 2,52
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|25,76
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|173,00
|
|Tam
|6.798
|6.970
|185,25
|
|Yarım
|3.286
|3.371
|89,61
|
|Çeyrek
|1.648
|1.686
|44,81
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,44
|
Seans Raporu
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