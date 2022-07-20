ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 12:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046754
BIST
12:242.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,75
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:2417,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:2418,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0721
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:24967,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,88
|Açılış
|: 967,12
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:22
|RHEAG
|1,98
|1.638.213
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.592.427
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.342.068
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.619.808
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.576.515
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,51
|28.653.118
|% -9,19
|
|GLRYH
|3,63
|95.186.986
|% -5,71
|
|KONYA
|1.254,30
|49.532.518
|% -4,70
|
|KZBGY
|77,95
|8.805.738
|% -4,19
|
|MRGYO
|1,94
|23.138.191
|% -3,96
|
|THYAO
|51,10
|1.557.441.895
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.054.886.903
|% 0,85
|
|EREGL
|28,04
|549.649.475
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,14
|536.412.139
|% 3,58
|
|SASA
|42,98
|491.230.951
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,00
|360.952.506
|% -0,66
|
|ODAS
|3,57
|242.385.713
|% 3,18
|
|TSKB
|2,28
|154.281.230
|% 3,17
|
|SKBNK
|1,22
|70.839.230
|% 3,39
|
|KARSN
|7,63
|415.411.613
|% 4,09
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5887
|17,5905
|% 0,18
|
|Euro
|18,0272
|18,0384
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0836
|21,1893
|% 0,43
|
|Frank
|18,0951
|18,2041
|% 0,28
|
|Riyal
|4,6703
|4,6937
|% 0,22
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-1,15
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,58
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|-7,00
|
|Tam
|6.555
|6.609
|-22,00
|
|Yarım
|3.194
|3.231
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,21
|