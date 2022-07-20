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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

20.07.2022 12:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046754


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KLRHO 13,80 38.342.068 % 9,96  
MERKO 3,89 22.619.808 % 9,89  
VANGD 3,67 2.576.515 % 9,88  
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Riyal 4,6703 4,6937 % 0,22  
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12:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -1,15  
Altın Gr. 967 967 0,58  
Cumhuriyet 6.524 6.623 -7,00  
Tam 6.555 6.609 -22,00  
Yarım 3.194 3.231 -10,00  
Çeyrek 1.602 1.616 -5,00  
Gümüş.Ons 18,83 18,85 0,09  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,07  
B. Petrol 106 106 -1,21  
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