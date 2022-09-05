ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.09.2022 17:20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060202
BIST
17:093.359
En Yüksek
|Değişim
|: 4,23%
|| 136,41
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.360
En Düşük
3.248
17:0918,2263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:0918,1040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:091.002,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.003,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:07
|KRDMD
|12,88
|2.737.714.144
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
|
|PETUN
|34,64
|40.156.797
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.554.556
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.117.034
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.530.504
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,00
|76.591.259
|% -8,71
|
|MOBTL
|2,29
|206.687.580
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,85
|103.171.666
|% -5,08
|
|YKBNK
|8,26
|9.919.844.758
|% 5,76
|
|THYAO
|75,25
|7.951.039.272
|% 4,81
|
|EREGL
|30,98
|7.542.668.899
|% 9,94
|
|GARAN
|25,78
|6.311.949.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
|
|YKBNK
|8,26
|9.919.844.758
|% 5,76
|
|EKGYO
|4,40
|4.302.394.267
|% 8,64
|
|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
|
|ISCTR
|9,60
|3.969.759.306
|% 8,60
|
|GARAN
|25,78
|6.311.949.321
|% 5,74
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2222
|18,2267
|% 0,15
|
|Euro
|18,0940
|18,1030
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8984
|21,0032
|% 0,04
|
|Frank
|18,4978
|18,6092
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8336
|4,8579
|% 0,14
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.812
|47,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,01
|
|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
|