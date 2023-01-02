ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 11:11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091941
BIST
15:385.649
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 140,31
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.652
En Düşük
5.568
15:3818,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:3820,0333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:381.098,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.098,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:36
|EGEEN
|6.812,30
|599.268.567
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.706.907
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.455.070
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|234.009.159
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,50
|6.614.014.177
|% 3,01
|
|THYAO
|145,40
|5.546.130.638
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,39
|5.328.820.175
|% 7,56
|
|TCELL
|40,38
|4.066.760.164
|% 6,60
|
|ASELS
|63,95
|3.841.842.794
|% 2,90
|
|EKGYO
|9,39
|5.328.820.175
|% 7,56
|
|YKBNK
|12,06
|2.316.884.157
|% 2,12
|
|DOHOL
|11,04
|2.063.870.746
|% 4,35
|
|ISCTR
|13,18
|2.144.094.553
|% 3,21
|
|PETKM
|20,46
|3.191.707.441
|% 2,51
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7166
|18,7319
|% 0,16
|
|Euro
|20,0133
|20,0333
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4993
|22,6121
|% -0,18
|
|Frank
|20,1794
|20,3010
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,11
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:36
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15:51XU100
Endeks 5, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 78, 325.00 milyon TL de
-
15:51ARCLK
Yüzde 5.79 oranında artışla 118.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 306, 003 adet işlem
-
15:50INVES
Yüzde 8.37 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 297 adet işlem
-
15:48YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 536, 960 adet işlem
-
15:47TTKOM
Yüzde 8.39 oranında artışla 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 997, 683 adet işlem