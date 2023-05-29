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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

29.05.2023 11:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Tutar Artırımı Kayda Alma İzahnamesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154292


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Altın Gr. 1.256 1.256 5,85  
Cumhuriyet 8.979 9.115 -202,00  
Tam 8.904 9.149 -224,79  
Yarım 4.388 4.508 -74,00  
Çeyrek 2.201 2.254 -37,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 -0,10  
Gümüş Gr. 15,01 15,02 0,04  
B. Petrol 76,72 76,72 -0,26  
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