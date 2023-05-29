ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.05.2023 11:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tutar Artırımı Kayda Alma İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154292
BIST
13:214.783
En Düşük
|Değişim
|: 4,41%
|| 202,17
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2120,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1099
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2121,5233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1463
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:211.255,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.255,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KONYA
|2.865,50
|86.690.558
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.756.653
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.762.510
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|850.680.256
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.291.711
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.267.145
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,40
|27.474.277
|% -1,95
|
|AEFES
|58,50
|271.114.861
|% -0,93
|
|THYAO
|147,60
|5.391.677.083
|% 3,72
|
|ISCTR
|10,82
|2.259.632.343
|% 2,66
|
|EKGYO
|7,40
|1.825.363.267
|% 5,11
|
|AKBNK
|14,96
|1.580.809.188
|% 3,10
|
|SISE
|39,80
|1.567.282.628
|% 6,42
|
|EKGYO
|7,40
|1.825.363.267
|% 5,11
|
|ISCTR
|10,82
|2.259.632.343
|% 2,66
|
|AKBNK
|14,96
|1.580.809.188
|% 3,10
|
|YKBNK
|9,44
|988.852.734
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,26
|184.871.134
|% 2,73
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0702
|20,0761
|% 0,55
|
|Euro
|21,5163
|21,5233
|% 0,68
|
|Sterlin
|24,7056
|24,8295
|% 0,52
|
|Frank
|22,1176
|22,2508
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3356
|5,3624
|% 0,51
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-0,80
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|-0,26
|