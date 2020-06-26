ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
26.06.2020 10:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853059
BIST
12:01115.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 1.028,41
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:016,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
12:017,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:01388,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 388,86
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.643.105
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|24.832.889
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.480.339
|% 9,64
|
|AYEN
|5,29
|121.844.530
|% 9,07
|
|AKSUE
|11,95
|22.760.688
|% 8,05
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,01
|45.656.286
|% -4,98
|
|GUBRF
|26,60
|114.307.454
|% -4,32
|
|GLRYH
|11,92
|6.518.887
|% -3,56
|
|ISFIN
|4,18
|591.641.187
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,07
|454.416.299
|% 1,99
|
|ODAS
|2,34
|236.045.689
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,62
|233.635.216
|% 0,62
|
|THYAO
|12,57
|215.751.875
|% 1,21
|
|KRDMD
|3,07
|454.416.299
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,62
|233.635.216
|% 0,62
|
|ISFIN
|4,18
|591.641.187
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,43
|153.620.161
|% -1,38
|
|ODAS
|2,34
|236.045.689
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4793
|8,5219
|% -0,09
|
|Frank
|7,2079
|7,2514
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,31
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.539
|-1,70
|
|Tam
|2.594
|2.605
|-1,70
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-0,90
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,51
|
Seans Raporu
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12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1088, 24 artarak (% 0.82 ) 133, 348
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12:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, IHLGM, ISFIN
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12:14XU100
Endeks 115, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 5, 269.00 milyon TL de
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12:14PRKME
Yüzde 4.08 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 359, 389 adet işlem
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12:10GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 817, 853 adet işlem