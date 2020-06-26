ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
26.06.2020 10:11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853063
BIST
12:27115.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.039,61
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:276,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8582
En Düşük
6,8444
12:277,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:27388,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 388,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.914.343
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|26.560.661
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.560.833
|% 9,64
|
|AYEN
|5,29
|129.284.618
|% 9,07
|
|KSTUR
|58,00
|137.460
|% 7,61
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|GUBRF
|26,16
|135.840.690
|% -5,90
|
|YKGYO
|3,99
|48.463.687
|% -5,45
|
|GLRYH
|11,85
|7.075.036
|% -4,13
|
|ISFIN
|4,19
|600.003.749
|% 3,71
|
|KRDMD
|3,08
|462.258.863
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,62
|307.260.769
|% 0,62
|
|ODAS
|2,35
|297.752.046
|% 3,07
|
|THYAO
|12,55
|231.592.595
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,62
|307.260.769
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,08
|462.258.863
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,19
|600.003.749
|% 3,71
|
|ODAS
|2,35
|297.752.046
|% 3,07
|
|CEMAS
|1,44
|163.083.474
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4825
|8,5250
|% -0,06
|
|Frank
|7,2067
|7,2501
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-1,38
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.538
|-2,70
|
|Tam
|2.593
|2.604
|-2,70
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|0,65
|