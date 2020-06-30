ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
30.06.2020 14:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853463
BIST
14:44116.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 783,68
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:446,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:447,6780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6745
14:44389,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 389,97
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.185.717
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|103.016.840
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.638.220
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.698.267
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|9.991.819
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,49
|16.148.826
|% -6,85
|
|TSPOR
|7,11
|453.338.450
|% -6,32
|
|ULAS
|6,07
|5.874.344
|% -5,45
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,24
|1.740.908.788
|% 3,85
|
|GARAN
|8,58
|786.153.462
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,98
|694.880.023
|% 3,13
|
|KARSN
|2,98
|672.497.795
|% 4,93
|
|ASELS
|32,48
|569.665.300
|% 1,31
|
|KRDMD
|3,24
|1.740.908.788
|% 3,85
|
|EKGYO
|1,98
|694.880.023
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,71
|487.825.949
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,46
|363.273.754
|% 4,29
|
|KARSN
|2,98
|672.497.795
|% 4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3832
|8,4253
|% -0,28
|
|Frank
|7,1761
|7,2193
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,48
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.543
|-7,50
|
|Tam
|2.599
|2.610
|-7,70
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-3,80
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,53
|41,53
|-0,34
|
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