ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
30.06.2020 14:53
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853467
BIST
14:50116.726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 882,86
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:506,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:507,6751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6728
14:50389,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,92
|Açılış
|: 389,74
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.200.732
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.734.633
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|103.118.564
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.835.333
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.003.469
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,49
|16.320.332
|% -6,85
|
|TSPOR
|7,10
|456.873.918
|% -6,46
|
|ULAS
|6,02
|6.260.764
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|1.748.840.550
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,01
|897.970.860
|% 4,69
|
|GARAN
|8,58
|790.099.393
|% 0,59
|
|KARSN
|2,97
|674.584.636
|% 4,58
|
|ASELS
|32,44
|574.236.682
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,23
|1.748.840.550
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,01
|897.970.860
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,71
|509.282.426
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,45
|364.759.177
|% 3,57
|
|KARSN
|2,97
|674.584.636
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3839
|8,4259
|% -0,27
|
|Frank
|7,1790
|7,2223
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,77
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-8,70
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-8,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,38
|