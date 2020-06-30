ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
30.06.2020 14:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853469
BIST
14:49116.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 866,94
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:496,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:497,6751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6728
14:49389,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,98
|Açılış
|: 389,74
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.021.024
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.195.716
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.638.220
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.731.663
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|9.991.819
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,50
|16.166.548
|% -6,64
|
|TSPOR
|7,10
|453.695.963
|% -6,46
|
|ULAS
|6,02
|5.923.056
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,24
|1.744.705.080
|% 3,85
|
|GARAN
|8,58
|788.010.375
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,98
|698.255.050
|% 3,13
|
|KARSN
|2,98
|672.625.189
|% 4,93
|
|ASELS
|32,46
|570.966.293
|% 1,25
|
|KRDMD
|3,24
|1.744.705.080
|% 3,85
|
|EKGYO
|1,98
|698.255.050
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,71
|488.225.831
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,46
|363.707.740
|% 4,29
|
|KARSN
|2,98
|672.625.189
|% 4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3830
|8,4250
|% -0,28
|
|Frank
|7,1762
|7,2195
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,77
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-8,70
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-8,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,38
|
Seans Raporu
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-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 800, 57 artarak (% 0.60 ) 134, 822
-
15:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, EKGYO
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15:01XU100
Endeks 116, 669 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 12, 713.00 milyon TL de
-
15:01HDFGS
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 775, 302 adet işlem
-
15:00KARSN
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 419, 888 adet işlem