ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
18.09.2020 11:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875607
BIST
12:531.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:537,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5719
En Düşük
7,5327
12:538,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:53475,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,86
|Açılış
|: 475,58
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:53
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,24
|1.148.680.149
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|519.145.423
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,56
|280.653.365
|% 5,79
|
|AVOD
|4,17
|248.865.855
|% -6,08
|
|DGKLB
|2,59
|215.392.060
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.148.680.149
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|519.145.423
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,56
|280.653.365
|% 5,79
|
|IHLAS
|1,06
|95.369.989
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,59
|215.392.060
|% -9,76
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5693
|7,5717
|% 0,33
|
|Euro
|8,9685
|8,9722
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,8043
|9,8534
|% 0,45
|
|Frank
|8,3026
|8,3526
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,29
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,58
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,86
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,10
|