ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
05.10.2020 13:04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekinde tutar artırımına ilişkin kayda alma izanamesi bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878186
BIST
17:231.159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.160
En Düşük
1.151
17:237,7612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
17:239,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0548
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
17:23478,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,80
|Açılış
|: 478,67
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ATEKS
|22,44
|18.991.966
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|137.379.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.534.113
|% 10,00
|
|SRVGY
|26,40
|6.273.696
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.064.878
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.229.243
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|3.510.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|13,14
|1.424.761
|% -10,00
|
|DENGE
|4,24
|934.894
|% -9,79
|
|ORMA
|13,09
|933.927
|% -6,16
|
|SISE
|7,04
|1.104.770.360
|% 0,00
|
|ASELS
|18,70
|801.037.395
|% 1,63
|
|GARAN
|7,16
|680.957.531
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,50
|653.912.296
|% 1,74
|
|THYAO
|10,69
|496.395.138
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,50
|653.912.296
|% 1,74
|
|SISE
|7,04
|1.104.770.360
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,23
|334.967.010
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,76
|247.199.508
|% 1,15
|
|USAK
|1,91
|245.049.378
|% 6,70
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7574
|7,7612
|% 0,04
|
|Euro
|9,1426
|9,1514
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,0372
|10,0875
|% 0,30
|
|Frank
|8,4481
|8,4990
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0630
|2,0734
|% 0,05
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|12,64
|
|Altın Gr.
|477
|477
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.135
|3.213
|8,96
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|4,33
|
|Çeyrek
|760
|777
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|1,85
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:36NIBAS
Yüzde 5.39 oranında artışla 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 060 adet işlem
-
17:35MRGYO
Yüzde 9.22 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 678, 029 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.06 ) 1, 296
-
17:34XU100
Endeks 1, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 13, 018.00 milyon TL de
-
17:33ALMAD
Yüzde 9.18 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 571 adet işlem