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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

04.01.2021 08:30



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896481


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Cumhuriyet 3.038 3.084 35,00  
Tam 3.021 3.098 31,45  
Yarım 1.460 1.498 15,21  
Çeyrek 732 749 7,60  
Gümüş.Ons 27,27 27,32 0,96  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,17  
B. Petrol 52,91 52,91 1,11  
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